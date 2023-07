Giustizia: pensionati da forze dell'ordine lavorano gratis in procura, ecco il "modello Cassino" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri associati hanno una grande esperienza proprio perché sono ex investigatori o comunque pubblici ufficiali che per decenni hanno servito lo stato e voglio continuare a farlo compatibilmente con la loro condizione da pensionati". Ed è così che ex poliziotti, carabinieri e finanzieri, si ritrovano negli uffici di piazza Labriola a Cassino per occuparsi delle notifiche di convocazione dei testimoni ai vari processi. "Il protocollo è stato siglato ad aprile con il procuratore capo Luciano D'Emmanuele che ancora ringrazio per la fiducia e per l'opportunità, ottenendo una stanza e le strutture informatiche necessarie per operare". Una fiducia ben riposta visto che il lavoro dei volontari dell'Unms è servito ad anticipare l'invio delle notifica di comparizione dei testi ai processo, fino a 4 mesi prima dell'udienza. (segue) (Rer)