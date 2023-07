Giustizia: pensionati da forze dell'ordine lavorano gratis in procura, ecco il "modello Cassino" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A maggio, quando abbiamo cominciato – dice Spigola – le notifiche venivano inviate 20 giorni prima". Una situazione che aumentava il rischio di difetto di notifica che è tra le principali cause per le quali slittano le udienze e i processi si allungano. "Attualmente sono una decina i volontari che per un tempo che va dalle 6 alle 12 ore settimanali, prestano il loro servizio volontario per la procura. Al momento siamo di supporto per i processi che si svolgono dinnanzi ai tribunali monocratici ma si sta valutando anche di occuparci dei fascicoli relativi a procedimenti che si svolgono nei processi dinnanzi a tribunali collegiali". Ovviamente si tratta di pratiche che non hanno nulla a che vedere con i fascicoli di indagine coperti dai segreti istruttori. "Lo facciamo per la passione che abbiamo per la giustizia – dice Spigola, lui ex carabiniere – per mettere in pratica la professionalità acquisita e perché ci sentiamo gratificati nel vedere che le cose funzionano anche grazie a noi" conclude Spigola. (Rer)