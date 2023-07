Cambogia: Hun Sen annuncia le dimissioni, il potere al figlio maggiore Hun Manet (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della campagna elettorale, il figlio 45enne del primo ministro Hun Sen ha trasmesso un'immagine di affabilità diversa da quella più marziale di Hun Sen, che gli è valsa in apparenza la simpatia di molti elettori, forse rassegnati a guardare al cambio generazionale come unica possibilità di rinnovamento della politica nazionale. Venerdì scorso, nell'ultimo giorno di campagna elettorale prima del voto, decine di migliaia di persone si sono raccolte in una piazza a Phnom Penh per assistere a un comizio di Hun Manet. "Votare per il Partito popolare cambogiano significa votare per voi stessi", ha dichiarato il figlio maggiore del primo ministro, promettendo di riportare l'orgoglio nazionale cambogiano "a livelli superiori a quelli della gloriosa era Angkor" dell'Impero Khmer, che durò dal'802 al 1.431. In assenza di alternative credibili al Cpp, ai cambogiani non è rimasto che votare di nuovo per il partito di governo. (segue) (Fim)