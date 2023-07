Cambogia: Hun Sen annuncia le dimissioni, il potere al figlio maggiore Hun Manet (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto di domenica, comunque, è stato duramente contestato dagli Stati Uniti: Il portavoce del dipartimento di Stato Usa Matthew Miller ha affermato che l'elezione parlamentare in Cambogia non è stata "né libera, né equa". Commentando l'esito della consultazione, Miller ha accusato le autorità cambogiane di aver esibito "uno schema di minacce e molestie contro l'opposizione politica, i media e la società civile", e di aver "minato lo spirito della Costituzione del Paese e gli obblighi internazionali della Cambogia". Per questa ragione - ha anticipato il portavoce - gli Stati Uniti "hanno intrapreso passi tesi a imporre restrizioni all'emissione di visiti nei confronti di individui che hanno minato al democrazia, e sospeso alcuni programmi di assistenza estera". In una nota, il dipartimento di Stato ha sollecitato le autorità cambogiane a "migliorare la posizione internazionale del Paese, anche tramite il ripristino di una genuina democrazia multipartitica, la fine dei processi politicamente motivati, l'annullamento delle condanne di contestatori del governo e la libertà per i media di riaprire e funzionare senza interferenze". (Fim)