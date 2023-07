Libia: il gruppo di lavoro processo Berlino sulla sicurezza sollecita una soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di lavoro sulla sicurezza del processo di Berlino ha esortato le parti libiche a creare "un ambiente favorevole a una soluzione politica globale". È quanto si legge nella dichiarazione rilasciata ieri sera dalla missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, a seguito di vari incontri tenutisi nella città di Bengasi. "Nel momento in cui, la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia intensifica i suoi sforzi per coinvolgere i leader politici nella ricerca di un percorso consensuale per le elezioni, gli attori militari e della sicurezza in Libia svolgeranno un ruolo importante come parti principali per promuovere pace e stabilità sostenibili, come indicato dall'inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, a Bengasi durante la riunione del gruppo di lavoro sulla sicurezza del comitato internazionale di follow-up del processo di Berlino". Bathily che ha co-presieduto l'incontro con l'ambasciatore d'Italia, Gianluca Alberini, ha sottolineato nel suo discorso di apertura la responsabilità delle autorità militari e di sicurezza per garantire un ambiente sicuro per le elezioni, affrontare varie questioni tra cui quelle relative ai gruppi armati, promuovere la riconciliazione nazionale, la tutela dei diritti umani e il rispetto del diritto umanitario.(Lit)