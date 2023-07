Regno Unito: commissione Esteri, inazione governo ha permesso a gruppo Wagner di prosperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di azione da parte del governo britannico per un decennio ha permesso al gruppo di mercenari Wagner di crescere, espandersi in Africa e sfruttare Paesi vulnerabili. È quanto emerge da un rapporto della commissione per gli Affari esteri del Regno Unito, che condanna la "mancanza desolante di comprensione" dell’esecutivo riguardo l'influenza del gruppo paramilitare. "Per quasi dieci anni, il governo ha minimizzato e sottovalutato le attività della rete Wagner, così come le implicazioni per la sicurezza derivanti dalla sua significativa espansione", ha precisato la commissione, aggiungendo: "Il governo non ci ha comunicato nulla di specifico su quello che sta facendo per contrastare l'influenza e l'impunità di Wagner in Paesi diversi dall'Ucraina, oltre al coordinamento delle sanzioni (che appare anch'esso limitato)". Come ha riferito il quotidiano "The Guardian", la commissione ha chiesto al governo di dichiarare il gruppo Wagner illegale nel Regno Unito e di fare uno sforzo molto più deciso per impedire che utilizzi la City di Londra come centro finanziario. (Rel)