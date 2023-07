Imprese: Spagna, per Enagas utile di 176,8 milioni di euro nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2023, Enagas, gestore tecnico del sistema del gas spagnolo, ha ottenuto un utile di 176,8 milioni di euro, quasi sei volte superiore ai 30,2 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento dell'utile è stato determinato dalla plusvalenza netta di 42,2 milioni di euro derivante dalla vendita della partecipazione in Gasoducto de Morelos in Messico al fondo Macquarie, conclusa lo scorso aprile, e dal fatto che i conti dello scorso anno includevano l'impatto non ricorrente della svalutazione della partecipata statunitense Tallgrass Energy, pari a 133,8 milioni di euro. Enagas ha ridotto il suo debito netto alla fine del primo semestre, rispetto al 31 dicembre 2022, di 302 milioni di euro a 3,1 miliardi di euro. (Spm)