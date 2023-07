Salario minimo: Borghi (Iv), governo sta rimandando tutto a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "sta rimandando a settembre praticamente tutto. Lo sport dell'esecutivo è diventato buttare la palla in corner: tutti i nodi e gli ostacoli vengono elusi". Lo ha detto il capogruppo di Azione-Italia Viva al Senato, Enrico Borghi, in una intervista al "Quotidiano Nazionale". "Ci ritroveremo in autunno - ha aggiunto Borghi - con una tempesta perfetta tra ratifica del Mes, legge di bilancio, salario minimo, riforme istituzionali, Pnrr e provvedimenti" che stanno slittando. "Se spiegassimo agli italiani - ha proseguito il capogruppo - che la proposta di Conte è aumentare le tasse per coprire gli oneri in più derivanti dal salario minimo, forse il consenso per esso cambierebbe". Sugli stipendi "la vera soluzione è tagliare le tasse e estendere la concertazione", ha concluso. (Rin)