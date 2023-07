Algeria: il Marocco porge le condoglianze per le vittime degli incendi boschivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha espresso le sue condoglianze all'Algeria per le vittime degli incendi boschivi divampati da domenica 23 luglio nel nord e nell'est del Paese. "Il Regno del Marocco sta seguendo con grande dolore e rammarico gli incendi boschivi scoppiati in diverse regioni della Repubblica democratica popolare d'Algeria", ha affermato in una nota il ministero degli Esteri marocchino. "In questa dolorosa occasione, il Regno del Marocco esprime le sue sincere condoglianze per la perdita di vite umane causata da questi incendi, e sinceri auguri di pronta guarigione per i feriti", ha aggiunto. Vale la pena ricordare che l’Algeria ha interrotto le relazioni diplomatiche con il Marocco ad agosto 2021 a causa della questione del Sahara occidentale.(Res)