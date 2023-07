Porti: sindacati, a Taranto una nuova inaccettabile morte sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta “siamo costretti a registrare una morte sul lavoro in ambito portuale”. Lo hanno detto le organizzazioni sindacali Filt-cgil, Fit-cisl e Uiltrasporti in riferimento a quanto accaduto al porto di Taranto, dove un giovane operaio di 31 anni è deceduto dopo essere stato investito da un'ecoballa. "Una tragedia immane rispetto alla quale sono in corso i dovuti accertamenti ma da una prima ricostruzione, tuttavia, sembrerebbe che tale dramma si sia consumato dentro un quadro di gravi criticità", hanno aggiunto. "In attesa dei necessari chiarimenti riguardo alle dinamiche e responsabilità è inaccettabile in un Paese civile andare al lavoro e non fare più ritorno a casa – hanno sottolineato -. Non abbiamo più bisogno di tavoli inconcludenti, ma di azioni e di risposte concrete da parte di tutte le Istituzioni, preposte alla salvaguardia della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, soprattutto in ambiti delicati come quelli portuali”. "Nell'esprimere il nostro più profondo cordoglio e una sentita vicinanza alla famiglia e ai colleghi valuteremo nel corso delle prossime ore tutte le più opportune iniziative da intraprendere" e “in linea con le disposizioni vigenti nei porti, chiediamo l'istituzione della stop work authority, che permette al lavoratore di interrompere le attività quando a suo giudizio non siano svolte in maniera sicura e prevenire così ogni potenziale occasione di incidenti sul lavoro", hanno concluso le sigle sindacali. (Rin)