Cina: Wang Yi, quattro iniziative per rafforzare cooperazione nel sud del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispettare le preoccupazioni sul fronte della sicurezza di ciascuno Stato, rafforzare la cooperazione tra Paesi sviluppati e arretrati, opporsi agli scontri sul campo e alla politica di potenza. Sono le quattro proposte presentate dal direttore della commissione Esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, ieri a Johannesburg, in Sudafrica, nell’ambito della 13ma riunione dei consiglieri e alti rappresentanti per la sicurezza nazionale dei Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica). Le iniziative puntano a rafforzare la cooperazione tra i Paesi del sud del mondo, in funzione di pace e sviluppo globali. Il sud del mondo dovrebbe promuovere la costruzione di un’architettura di sicurezza "equilibrata, efficace e sostenibile", lavorando per la risoluzione politica dei dossier scottanti, ha detto Wang. Gli stessi Paesi, inoltre, devono porre lo sviluppo al centro dell’agenda internazionale e individuare nuovi motori di crescita, ha aggiunto. Il rappresentante cinese ha inoltre evidenziato l’importanza di apertura e inclusività, delle consultazioni allargate e di rafforzare gli scambi in materia di governance. "Nel nuovo ciclo di riforme del sistema di governance globale, dobbiamo alzare la voce e la rappresentanza del sud del mondo e salvaguardare i nostri interessi comuni”, ha concluso Wang, invocando ulteriore sostegno alle Nazioni Unite nella gestione degli affari globali. (Cip)