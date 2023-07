Cina: interscambio Xiamen-Paesi Brics aumentato del 46,9 per cento da gennaio a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interscambio commerciale tra la città costiera di Xiamen, nella provincia orientale cinese del Fujian, e i Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) si è attestato a circa 7,86 miliardi di dollari nel primo semestre, in aumento del 46,9 per cento su base annua. Lo indicano i dati doganali di Xiamen. Le esportazioni della città verso i Paesi Brics sono aumentate del 15,6 per cento anno su anno, contro un aumento delle importazioni pari al 62,5 per cento. Le principali voci dell’export includono merci ad alta intensità di manodopera, componenti meccaniche ed elettriche. Nello stesso periodo, la provincia ha importato soprattutto carbone, lignite, minerali metallici e prodotti agricoli. (Cip)