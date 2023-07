Migranti: Marocco, almeno cinque morti in un naufragio di una barca diretta alle Isole Canarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque migranti irregolari sono morti dopo un naufragio di una barca salpata dalla provincia di Khenifra, in Marocco, e diretta alla Isole Canarie. Lo ha riferito l’ufficio dell'Associazione marocchina per i diritti umani della provincia di Khenifra, specificando che le vittime sono provenienti della periferia di Tighassaline, avvertendo che il bilancio potrebbe aggravarsi. "Il tragico incidente si aggiunge a una serie di morti tra i giovani donne e uomini della regione (Khenifra), in fuga dalla realtà della disoccupazione, della miseria e dell'oppressione", si legge nel comunicato stampa, che chiede l'apertura di un'indagine e di arrestare i trafficanti coinvolti.(Mar)