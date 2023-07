Algeria-Tanzania: colloquio telefonico tra capi diplomazia, focus su rafforzamento relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Algeria, Ahmed Attaf, ha ricevuto ieri una telefonata dall'omologa tanzaniana, Stergomena Tax. Lo ha riferito il ministero algerino, affermando che le parti hanno esaminato i modi per rafforzare le relazioni algerino-tanzaniane nei futuri eventi bilaterali, in particolare la quinta sessione del comitato intergovernativo che si terrà in Algeria all'inizio del mese prossimo. I capi delle diplomazie dei due Paesi hanno inoltre sottolineato la necessità di proseguire e intensificare gli sforzi per garantire il successo di questa importante data e raggiungere gli obiettivi auspicati a vari livelli. La ministra tanzaniana ha espresso le condoglianze per le vittime degli incendi boschivi nel Paese.(Ala)