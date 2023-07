Infanzia: Spinelli (Fd'I), da governo Meloni subito misure importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono onorata di essere entrata a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, un ambito fondamentale per la nostra società, che Fratelli d'Italia ha posto da sempre al centro della sua attività e sul quale il governo Meloni ha destinato da subito misure importanti. Da madre mi metterò a disposizione per approfondire le tante tematiche e risolvere le criticità, auspicando condivisione e responsabilità da parte di tutte le forze politiche". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Domenica Spinelli.(Rin)