Serbia-Kosovo: ministro Difesa Vucevic a “Nova”, vogliamo il dialogo e non la guerra (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La comunità internazionale, impegnata in un importante sforzo di mediazione, ha rivolto appelli a entrambe le parti per un allentamento delle tensioni, ma ha anche puntato il dito contro il governo Kurti, che non avrebbe ancora adempiuto a tutte le richieste presentate per arrivare ad una de-escalation. La stessa Ue ha approvato un pacchetto di misure che vanno a penalizzare i rapporti con Pristina fino a che non ci sarà una piena apertura alle richieste fatte. “Ci auguriamo che la comunità internazionale mostri maggiore disponibilità a reagire alle provocazioni e alle azioni aggressive delle istituzioni temporanee di Pristina. La Serbia resta impegnata per la pace e il dialogo e farà di tutto per preservare la pace al fine di evitare ogni possibile escalation. E questo richiede la volontà di due parti, non solo di quella serba”, commenta il ministro della Difesa sottolineando “gli enormi sforzi della nostra dirigenza statale e politica, in primis del presidente della Repubblica Aleksandar Vucic, per raggiungere un accordo che getti le basi per una futura vita normale e per le relazioni tra serbi e albanesi in Kosovo e Metohija”. (segue) (Res)