Serbia-Kosovo: ministro Difesa Vucevic a “Nova”, vogliamo il dialogo e non la guerra (7)

22 luglio 2021

- Le tensioni sul campo hanno portato nell’ultimo periodo ad una presenza rafforzata della missione a guida Nato, una missione che Belgrado vede come l'unica forza armata legittima in Kosovo. “Consideriamo Kfor come la forza che è lì per garantire la pace e prevenire violenza e terrore contro i serbi e altre popolazioni non albanesi”, osserva Vucevic. Kfor vede al suo interno anche un contingente italiano, come italiano è il comandante della missione, il generale di divisione Angelo Michele Ristuccia. La base di Kfor a Pristina è stata oggetto di una visita, lo scorso novembre, del nostro ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un tour compiuto assieme al titolare della Farnesina, Antonio Tajani, con tappa a Belgrado e a Pristina. “È importante per me sottolineare che la Serbia apprezza la presenza di lunga data delle Forze armate italiane nell'operazione Kfor e l'importanza del loro impegno come uno dei contingenti più numerosi in quella missione”, osserva Vucevic, che recentemente ha effettuato a Roma una visita ricambiando così la prima di Crosetto. (segue) (Res)