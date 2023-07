Banche: UniCredit migliora guidance, utile netto 2023 pari o superiore a 7,25 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit ha aggiornato le proprie guidance finanziarie per il 2023, indicando ricavi netti superiori a 21,5 miliardi di euro e un utile netto pari o superiore a 7,25 miliardi di euro. Lo rende noto il gruppo, comunicando i risultati al 30 giugno. "Abbiamo incrementato l’intenzione di distribuzione agli azionisti per il 2023, fissandola a almeno 6,5 miliardi di euro, in virtù di una generazione di capitale estremamente robusta di 210 punti base nel primo semestre. Per il 2024, ci aspettiamo che l’utile netto e la distribuzione agli azionisti saranno sostanzialmente in linea con il 2023", si legge nella nota.(Rin)