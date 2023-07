© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il completamento della prima tranche del riacquisto di azioni proprie 2022 per 2,34 miliardi di euro, su 3,34 miliardi di euro totali, la seconda tranche per 1,0 miliardo di euro è attualmente in fase di esecuzione. Lo rende noto UniCredit, comunicando i risultati al 30 giugno. UniCredit, sottolinea la nota, sta rispettando il proprio fermo impegno alla creazione di valore per gli azionisti.(Rin)