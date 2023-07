Banche: UniCredit, decimo trimestre consecutivo di crescita della redditività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit chiude il decimo trimestre consecutivo di crescita della redditività, con un utile netto contabile del pari a 2,3 miliardi di euro nel secondo trimestre. I ricavi totali, si legge in una nota, si sono attestati a 6,0 miliardi di euro nel secondo trimestre, in aumento dello 0,6 per cento su trimestre, trainati da Nii pari a 3,5 miliardi (+6 per cento su trimestre), parzialmente compensato da commissioni per 1,9 miliardi di euro (-1,6 per cento su trimestre, se si esclude la riduzione netta delle commissioni sui conti correnti in Italia, altrimenti -4,6 per cento su trimestre), e proventi da attività di negoziazione per 0,5 miliardi (-3 per cento su trimestre). I ricavi totali sono aumentati del 24,9 per cento su anno, trainati da Nii (+41,3 per cento su anno), commissioni (in rialzo del 2,4 per cento su anno se si esclude la riduzione netta delle commissioni sui conti correnti in Italia, altrimenti -0,7 per cento su anno) e proventi da attività di negoziazione (+32 per cento su anno). I ricavi netti hanno raggiunto 5,9 miliardi nel secondo trimestre, in rialzo del 1,9 per cento su trimestre e in rialzo del 24,4 per cento su anno.(Rin)