Sanità: Schillaci, per tagliare i tempi è necessario dare subito più soldi ai medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ridurre le liste d'attesa "non servono solo più soldi che tra l'altro ci sono", serve "organizzazione" e soprattutto "incentivare" i medici a lavorare di più nel Servizio sanitario nazionale (Ssn). Come? "Pagandoli subito di più come abbiamo già fatto per i medici di pronto soccorso e rendendo strutturali gli straordinari da 80 euro lordi all'ora (50 euro per gli altri operatori)". Il ministro della Salute Orazio Schillaci, in una intervista al "Sole 24 Ore" dimostra di avere le idee molto chiare sulle priorità per il Sistema sanitario nazionale ed è pronto a parlarne al collega all'Economia Giancarlo Giorgetti che vedrà martedì prossimo in vista della manovra in autunno: "Per la Sanità servono 34 miliardi in più da destinare prioritariamente agli incentivi per il personale in modo da rendere più attrattivo il Ssn. Poi appena possibile va superato il tetto di spesa sul personale perché abbiamo bisogno di fare più assunzioni". Quasi 2,5 milioni di italiani oggi rinunciano a curarsi a causa delle liste d'attesa: "Noi siamo intervenuti mettendo a disposizione delle Regioni più risorse: sia recuperando quelle non spese per le liste d'attesa nel 2022 sia aggiungendo più fondi. I soldi dunque sono stati assicurati, ma ho chiesto alle Regioni di spenderli bene. Se occorre un ulteriore supporto noi siamo a disposizione, ma credo che serva soprattutto un maggiore sforzo organizzativo". "Per questo - aggiunge - stiamo lavorando a un cambiamento strutturale e non a interventi tampone che non risolvono situazioni a volte inaccettabili. È indispensabile però che tutti gli attori del Servizio sanitario, compresi i privati convenzionati, mettano a disposizione nelle loro agende regionali le prestazioni e gli interventi che possono svolgere". Sarà esteso il bonus per chi lavora nel pronto soccorso anche agli altri: "Assolutamente sì. Perché pagarli meglio e incentivandoli anche ad avere un attività straordinaria ben remunerata sarà lo strumento migliore insieme a un supporto organizzativo per riuscire a tagliare le liste d'attesa". (segue) (Res)