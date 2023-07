Sanità: Schillaci, per tagliare i tempi è necessario dare subito più soldi ai medici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto allo straordinario da 80 euro lordi per i medici e 50 euro per gli iInfermieri: "Proveremo a renderlo strutturale. Perché anche questa misura se resa stabile sarà uno strumento fondamentale per ridurre le liste d'attesa. Gli operatori sanitari se pagati adeguatamente avranno più voglia di dedicare più ore extra al Servizio sanitario". Ma il vero nodo è il tetto sul personale che prevede che per le assunzioni non si spenda più di quanto speso nel 2004 a cui sottrarre l'1,4 per cento: "È un tema su cui stiamo lavorando. Questo tetto è il frutto di tanti anni di tagli lineari adottati in passato per contenere una spesa che era fuori controllo. Oggi si è trasformato in un boomerang diventando l'ostacolo principale per aumentare gli organici e avere un turn over del personale. E nel frattempo per far fronte alle carenze è esploso il fenomeno inaccettabile dei medici gettonisti sul quale siamo intervenuti con una stretta. Perché è impensabile - conclude Schillaci - che nello stesso reparto ci sia del personale che per le stesse mansioni ha un compenso superiore anche di tre volte a quello di chi è assunto regolarmente nel Ssn". (Res)