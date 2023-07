Migranti: Piantedosi, la strategia securitaria da sola non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in una intervista alla "Stampa" dice che "è evidente che il periodo estivo, con le buone condizioni del mare, è da sempre quello di maggiore affluenza sulle nostre coste. Tuttavia, sono fiducioso che l'impegno ed il lavoro che stiamo portando avanti con la collaborazione operativa dei principali Paesi di origine e di transito dei flussi permetterà presto di avere primi concreti benefici". "E' fondamentale - aggiunge - attuare una strategia di lungo periodo che si fondi su un approccio non solo securitario; la Conferenza internazionale su sviluppo e migrazione che il presidente Meloni ha ospitato a Roma va proprio in questa direzione". Il ministro spiega inoltre come possono essere garantiti i diritti dei migranti da Paesi come Libia e Tunisia che non brillano certo per il rispetto dei diritti umani: "Credo che il più efficace contributo anche sotto questo punto di vista sia quello di aiutare questi Paesi a migliorare le loro condizioni socio-economiche. In Libia e Tunisia sono attivi progetti di organizzazioni umanitarie internazionali che lavorano per la tutela dei diritti delle persone. E poi vorrei sottolineare che in questa azione di collaborazione con Tunisia e Libia siamo sostenuti dall'Europa: non penso che qualcuno possa nutrire perplessità sull'attenzione che quest'ultima riserva alle condizioni dei migranti". "Sono attivi in entrambi i Paesi - continua il ministro - progetti, finanziati anche dall'Unione Europea, di supporto logistico e assistenza tecnica, nonché di addestramento e formazione del personale, diretti a rafforzare il controllo delle frontiere terrestri e marine e in questo modo contrastare più efficacemente i traffici di migranti. In una seconda fase, grazie al Piano per lo sviluppo dell'Africa, puntiamo a sostenere la crescita economica di tutta quell'area. Ora dobbiamo gestire l'emergenza sbarchi e su questo fronte sia la Libia sia la Tunisia stanno collaborando". (segue) (Res)