Migranti: Tajani, l'Italia non è più sola

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un suo intervento su "Avvenire" spiega che "si chiude oggi per il Governo italiano un lungo periodo in cui siamo stati impegnati nella preparazione e nella gestione di due conferenze internazionali organizzate a Roma negli ultimi 4 giorni. La prima è stata la 'Conferenza su sviluppo e migrazioni' voluta dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e organizzata domenica alla Farnesina. In parallelo, l'Italia ha lavorato alla preparazione e all'organizzazione dell''UN Food Systems Summit' delle Nazione Unite, da lunedì ad oggi". Il vice premier osserva che "non cambieremo il mondo con una conferenza. Ma nei mesi, proprio per preparare questo atto iniziale del 'piano Mattei',' noi italiani abbiamo messo a confronto le nostre idee, le abbiamo armonizzate all'interno del governo, per provare poi a costruire un approccio da condividere con le nazioni del Mediterraneo allargato. L'Italia quindi si è aperta e ha invitato Paesi amici. A Roma non siamo stati soli". C'erano tutti i leader della sponda Sud del Mediterraneo, gli Stati Ue del '5 Med,' che sono i Paesi di primo approdo delle migrazioni irregolari, assieme ad alcuni partner del Sahel e del Corno d'Africa, ai paesi arabi del Golfo, assieme ai leader della Ue e di tutte le istituzioni finanziarie internazionali. "Tutti hanno risposto all'invito, all'appello di Roma al confronto. Il documento finale è qualcosa che innanzitutto il Governo italiano dovrà rispettare: sarà la base per orientare le nostre politiche future. Una vera 'dottrina' per orientare la nostra politica nazionale". (segue) (Res)