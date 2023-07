Migranti: Tajani, l'Italia non è più sola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Tajani "dovremo impegnarci nella lotta ai trafficanti di migranti, ma dovremo anche agire insieme per ampliare i canali di migrazione legale. Perché l'Italia e l'Europa hanno certamente bisogno di migranti, ma hanno bisogno di gestire i loro arrivi e non possono lasciare i migranti e l'Europa stessa in balia dell'illegalità". Il ministro osserva inoltre che "il contrasto all'immigrazione irregolare deve tener conto che alla base vi sono sfide globali da affrontare collettivamente e in modo condiviso. Non basteranno azioni securitarie nazionali. Bisogna rafforzare le misure per prevenire e contrastare i flussi migratori irregolari, ma bisogna soprattutto evitare la perdita di vite umane e dovremo combattere i trafficanti di migranti via terra e mare. Agiremo per promuovere una mobilità legale verso l'Europa e per il sostegno ai processi di integrazione". Un ultimo punto: "bisognerà promuovere iniziative e misure per la protezione internazionale di coloro che ne hanno bisogno, inclusa l'istituzione di percorsi legali e sicuri basati sul modello dei corridoi umanitari da migliorare ed espandere a livello europeo nel rispetto della sovranità e degli ordinamenti nazionali". Tajani conclude con una immagine: "il 'Processo di Roma' non è la soluzione, è un incubatore. È una costruzione in cui potremo unire le forze per avviarci su un percorso di sviluppo economico, di collaborazione politica, di lotta alla criminalità. Ma soprattutto di umanità e di rispetto". (Res)