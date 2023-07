Salario minimo: Calenda, non faccio barricate inutili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, in una intervista a "Repubblica" ritiene che la premier, Giorgia Meloni, non stia spaccando il fronte dell'opposizione sul salario minimo: "Non mi sembra. Il fatto che venga ritirato l'emendamento soppressivo ci consente di andare in aula per la discussione generale. È un fatto positivo. C'è il riconoscimento, da parte della premier, che esiste un problema di salari poveri nel nostro Paese". "Se invece - aggiunge - si pretende di votarlo subito si va incontro a una bocciatura sicura, condannando a morte il provvedimento. Ma io non voglio assolutamente fargli fare questa fine". L'ex ministro ha sentito Giorgia Meloni, "ci vedremo la prossima settimana. Poi c'è la pausa estiva, c'è un lavoro da fare. Vogliamo capire qual e la posizione nel merito. Cosa intendono salvare e cosa no. Ma ripeto: si va a settembre in ogni caso. Quindi inviterei chi, come i 5S, è per una prova di forza, a rimanere uniti, e a ragionare, se davvero si vuole portare a casa la riforma". (segue) (Res)