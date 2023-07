Salario minimo: Calenda, non faccio barricate inutili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partito democratico e Movimento 5 stelle non sembrano d'accordo: "Soprattutto l'M5s, mi pare di capire. Ma così si rischia di commettere lo stesso errore della mozione di sfiducia Santanché: un voto che rilegittima la ministra sotto accusa". Quanto all'apertura della premier: "E' un atteggiamento positivo, costruttivo, una base da cui ripartire, se si considera che il ministro Tajani l'ha definito un provvedimento sovietico". Secondo Calenda la premier ha cambiato idea "intanto perché capisce che è un tema molto sentito nel Paese. E poi perché, cito sue parole, intende costruire un rapporto con l'opposizione più costruttiva. E costruttivi dobbiamo esserlo tutti altrimenti che cosa restiamo a fare in Parlamento per cinque anni?". È un complimento, per l'opposizione: "Sì, perché più è costruttiva e più è difficile ignorarla. Einaudi diceva che bisogna avere l'ambizione di farsi accogliere almeno un emendamento per ogni provvedimento". ha concluso Calenda. (Res)