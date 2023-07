Rai: Sergio, Saviano non è in palinsesto per scelta aziendale e non politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di non inserire Roberto Saviano nel prossimo palinsesto della Rai è “aziendale” e “non politica”. Lo ha detto l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, in un'intervista a “Il Messaggero”. Alla domanda se i tanti addii annunciati nelle ultime settimane – fra cui Fabio Fazio, Lucia Annunziata, Massimo Gramellini e Bianca Berlinguer – possa essere letta come un fatto politico, Sergio ha spiegato che continueranno “a lavorare in Rai” e lo faranno “molto bene” diversi “conduttori, artisti, giornalisti, che sono legati alle stesse idee delle persone” che hanno deciso di lasciare. “Fazio, mio amico da molti anni, è andato via prima che arrivassi. Berlinguer, Annunziata e Gramellini erano tutti e tre, fino alla fine, nei nuovi palinsesti. Hanno fatto scelte personali che li hanno portati altrove”, ha spiegato l’Ad che poi chiarisce: la Rai “non può esimersi dal rapporto dalla politica” ma “io non mi faccio condizionare”.(Res)