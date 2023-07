Energia: Uniper prevede profitti per miliardi di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per l'energia tedesca ha comunicato di prevedere profitti per miliardi di euro nel 2023, grazie allo sviluppo del prezzo del gas più favorevole del previsto. Inoltre, la società sta esaminando la restituzione degli aiuti di Stato ottenuti dal governo del cancelliere Olaf Scholz nel 2022 per evitarne il fallimento. In particolare, Uniper stima l'utile operativo rettificato e l'utile netto rettificato per l'anno in corso a un valore a metà tra gli uno e i nove miliardi di euro. Per il primo semestre, l'azienda prevede un utile operativo rettificato di 3,7 miliardi di euro, in netto aumento dai 757 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. Secondo il direttore finanziario di Uniper, Jutta Doenges, “queste ottime cifre sono il risultato di una forte risultato operativa in un contesto di mercato favorevole”. A maggio, il gruppo ha registrato un utile netto di 6,7 miliardi di euro per il primo trimestre. Nello scorso anno, l'azienda è stata gravemente colpita dalla decisione della Russia di fermare le esportazioni di gas in Germania, attuata come contromisura per le sanzioni da cui è stata colpita a seguito della guerra che ha mosso contro l'Ucraina. Al fine di evitare il fallimento di Uniper, che subiva quotidianamente perdite per miliardi di euro, il governo tedesco è intervenuto con un piano di salvataggio, culminato con la nazionalizzazione. Inoltre, l'esecutivo federale ha iniettato in Uniper liquidità per oltre 13 miliardi di euro in aiuti di Stato. Allo stesso tempo, il governo del cancelliere Scholz ha mobilitato per la società altri 19,5 miliardi di euro che potranno essere stanziati in caso di necessità. Prima della nazionalizzazione, Uniper era di proprietà del gruppo per l'energia finlandese Fortum. (Geb)