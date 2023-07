Paesi Bassi: mercantile in fiamme, guardia costiera riferisce di un morto e "molti feriti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è morta e molte altre sono rimaste ferite a causa dell'incendio divampato sulla nave mercantile Fremantle Highway, battente bandiera di Panama, al largo di Ameland, lungo la costa olandese. Secondo quanto riferito dalla guardia costiera dei Paesi Bassi, il primo messaggio di allarme proveniente dal mercantile è giunto verso la mezzanotte di ieri. A bordo c'erano 23 membri dell'equipaggio. Tutti sono stati evacuati ma non è chiaro quanti di loro siano rimasti feriti. La guardia costiera ha riferito solo che "molti" di loro sarebbero feriti. La nave cargo trasportava 2.857 auto da Bremerhaven, in Germania, a Port Said, in Egitto, 25 delle quali erano auto elettriche. Secondo un portavoce della Guardia costiera citato dall'emittente televisiva "Nos", l'incendio è stato innescato dall'autocombustione di una delle 25 auto elettriche a bordo della nave.(Beb)