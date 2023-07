Auto: Stellantis, primo trimestre ricavi per 98,4 miliardi di euro (+12 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il marchio automobilistico Stellantis nel primo trimestre dell'anno ha registrato ricavi netti per 98,4 miliardi di euro, il 12 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo franco-italiano. L'utile netto è di 10,9 miliardi di euro, in aumento del 37 per cento su base annua. Il flusso di cassa industriale netto è di 8,7 miliardi di euro, 3,3 miliardi in più rispetto al dato registrato tra gennaio e giugno del 2022. Le vendite globali delle auto elettriche (Bev) e a basse emissioni (Lev) sono aumentate rispettivamente del 24 per cento, a 169 mila unità, e del 28 per cento, a 315 mila unità. "La nostra eccezionale performance nel primo semestre di quest'anno supporta la nostra sostenibilità a lungo termine e la nostra capacità di realizzare gli ambiziosi obiettivi del piano Dare Forward 2030", ha affermato nel comunicato l'amministratore delegato, Carlos Tavares. "Occorrono uno sforzo unitario e una mentalità aperta da parte di tutte le nostre persone per affrontare il percorso di trasformazione senza compromessi e proteggere al contempo l'azienda dalle sfide esterne", ha proseguito l'Ad. (Frp)