Grecia: incendi, proseguono evacuazioni a Rodi e Corfù, migliora situazione a Karystos e Dervenakia

- Proseguono senza sosta le attività dei vigili del fuoco e le evacuazioni a Rodi e Corfù, le due isole greche devastate dagli incendi. Nell'isola del Dodecaneso, in particolare, un rogo infuria per la nona giornata consecutiva. Le forze antincendio hanno operato tutta la notte, nonostante la tragedia avvenuta a Karystos con la caduta del Canadair che ha provocato la morte dei suoi due piloti, il 34enne capo squadriglia Christos Moulas e il 27enne copilota, il tenente Periklis Stefanidis. A Rodi le attività volte a domare gli incendi avvengono in condizioni meteorologiche particolarmente difficili, con il lavoro delle forze antincendio concentrato sulla zona dei villaggi di Malona, ​​Vatio e la zona di Gennadi. Poco prima della mezzanotte di ieri l'incendio si è spostato da Gennadi verso i paesi di Lachania e Messanagro, uno sviluppo che ha allertato tutte le forze e i volontari della zona. Fin dalle prime ore del mattino sono iniziati i getti d'acqua dagli aerei dei vigili del fuoco. I fronti sono concentrati nelle zone di Malona, ​​Vatio e Gennadi. (segue) (Gra)