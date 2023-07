Grecia: incendi, proseguono evacuazioni a Rodi e Corfù, migliora situazione a Karystos e Dervenakia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Corfù, i fronti dell'incendio sono localizzati nella parte nord orientale dell'isola. Insieme alle forze di terra dei vigili del fuoco, nell'area sono presenti anche i mezzi aerei, e nello specifico sinora due aerei e due elicotteri. Ieri, a causa del cambio di direzione del vento, si sono create diverse raffiche che hanno indirizzato il fronte verso la parte settentrionale dell'isola. Per questo motivo sono stati lanciati messaggi di allerta per chiedere ai residenti delle aree di Louches, Imerolia, Syki, Apraos e Kalamaki di evacuare i loro insediamenti. A Karystos, l'incendio sembra in remissione e i vigili del fuoco si stanno occupando di alcuni focolai sparsi. Per quanto riguarda la situazione in corso a Dervenakia, nella regione dell'Achaia, secondo i vigili del fuoco, i roghi divampati nella notte soprattutto nell'area di Niamata sono stati affrontati dalle forze di terra dei vigili del fuoco, mentre finora un elicottero sta prestando soccorso dal cielo. (Gra)