Banche: miglior primo semestre di sempre per UniCredit

- Miglior primo semestre di sempre e decimo trimestre consecutivo di crescita della redditività per Unicredit. Il primo semestre si chiude con un utile netto al livello record di 4,4 miliardi di euro, in aumento del 91,5 per cento sullo scorso semestre. Al netto dei costi di integrazione registrati nel secondo trimestre, l’utile netto contabile è pari a 4,5 miliardi di euro. La serie di risultati finanziari record - spiega una nota del gruppo - conferma l’eccellenza di UniCredit, una continua dimostrazione del successo di UniCredit Unlocked nella creazione di una banca trasformata con una redditività in crescita, resiliente e sostenibile, frutto di risultati corretti per il rischio di elevata qualità. La sinergia delle tre leve di ricavi netti, costi ed efficienza di capitale continua a produrre risultati finanziari eccezionali, sprigionando valore interno e preparando la strada verso una crescita sostenibile, ulteriormente evidenziata dal Rote del secondo trimestre 2023 al 21,3 per cento e dall’utile netto contabile di 2,3 miliardi di euro nel secondo trimestre 2023. (segue) (Rin)