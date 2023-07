Banche: miglior primo semestre di sempre per UniCredit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continuando a sprigionare il grande potenziale insito nella nostra rete commerciale, abbiamo prodotto il migliore primo semestre di sempre e un eccezionale utile netto contabile relativo al secondo trimestre pari a 2,3 miliardi di euro, in aumento del 14,9 per cento anno su anno”, ha evidenziato l’Amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel. “Il conseguimento dell’eccellenza – ha spiegato – avviene attraverso una strategia vincente, che poggia sulla trasformazione industriale che abbiamo messo in atto. La nostra performance è il risultato della crescita di elevata qualità delle commissioni nonostante il contesto macroeconomico incerto, dell’ulteriore riduzione dei costi malgrado l’inflazione elevata e della solidità del Nii. Tutto questo, associato al nostro costo del rischio strutturalmente basso, dimostra in che modo riusciamo ad alimentare una redditività sostenibile. Il nostro Cet1 ratio eccezionalmente robusto al 16,64 per cento, la generazione organica di capitale di 6,5 miliardi di euro nel primo semestre 2023 e la nostra crescita di redditività ci consentono di aumentare ulteriormente la nostra guidance finanziaria per l’esercizio con un utile netto atteso di almeno 7,25 miliardi di euro e una distribuzione di almeno 6,5 miliardi di euro nel 2023. Guardando al futuro, tali valori ci serviranno come base di riferimento per quello che siamo fiduciosi di poter raggiungere anche l’anno prossimo", ha poi concluso. (segue) (Rin)