Banche: miglior primo semestre di sempre per UniCredit (3)

- Il Gruppo raggiunge, inoltre, il decimo trimestre consecutivo di crescita della redditività, con un utile netto contabile del pari a 2,3 miliardi di euro nel secondo trimestre. UniCredit ha aggiornato le proprie guidance finanziarie per il 2023, indicando ricavi netti superiori a 21,5 miliardi di euro e un utile netto pari o superiore a 7,25 miliardi di euro. "Abbiamo incrementato l’intenzione di distribuzione agli azionisti per il 2023, fissandola a almeno 6,5 miliardi di euro, in virtù di una generazione di capitale estremamente robusta di 210 punti base nel primo semestre. Per il 2024, ci aspettiamo che l’utile netto e la distribuzione agli azionisti saranno sostanzialmente in linea con il 2023", si legge nella nota. “Nonostante l’incertezza sugli sviluppi macroeconomici, sappiamo di essere ben equipaggiati per il futuro grazie alla nostra chiara strategia, a un mix di business ben diversificato e al continuo miglioramento dell'efficienza operativa”, ha sottolineato Orcel. (Rin)