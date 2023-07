Imprese: l'Assemblea di Tim Brasil approva aumento importo del bond a 5 miliardi di reais

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim comunica che l’assemblea di Tim Brasil Serviços e Participações S.A., la holding detenuta al 100 per cento dal Gruppo Tim che a sua volta controlla il 66,58 per cento di Tim S.A., ha deliberato di incrementare di 750 milioni di reais l’importo complessivo del bond non convertibile e destinato ad investitori istituzionali approvato il 12 luglio scorso. A seguito di tale incremento, il bond avrà un controvalore massimo di complessivi 5 miliardi di reais, equivalenti, al cambio attuale, a circa 950 milioni di euro. L’emissione obbligazionaria, finalizzata alla distribuzione di dividendi da Tim Brasil Serviços e Participações S.A. alle sue controllanti, rientra nell’ambito delle attività di rifinanziamento del Gruppo.(Rin)