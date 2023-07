Usa: democratici vogliono chiedere la censura del repubblicano Paul Gosar per negazionismo dell’Olocausto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I democratici alla Camera dei rappresentanti si stanno preparando a presentare una risoluzione tesa a censurare il repubblicano Paul Gosar. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che una bozza della proposta starebbe già circolando tra i deputati democratici. Un parlamentare rimasto anonimo ha affermato che Gosar ha “utilizzato il denaro dei contribuenti per finanziare i negazionisti dell’Olocausto”. I democratici potrebbero forzare un voto sulla risoluzione, il cui passaggio, tuttavia, non è scontato, vista la maggioranza dei repubblicani alla camera bassa del Congresso. L’idea di proporre la misura è partita dall’ultimo numero della newsletter settimanale pubblicata dall’ufficio di Gosar, in cui è incluso un link che indirizza ad un sito denominato “Ussa News”, il quale in passato ha pubblicato contenuti che negano l’esistenza dell’Olocausto. (Was)