Pakistan: ex premier Khan a "Nikkei", forze armate non si immischino nelle elezioni (3)

- Lo scorso maggio Khan ha accusato che il "giro di vite" contro il Movimento per la giustizia del Pakistan "non si è mai visto nella storia del Paese". Lo ha detto il leader del partito di opposizione ed ex primo ministro Imran Khan in una dichiarazione alla stampa rilasciata oggi dalla sua residenza di Lahore, sostenendo che al momento “più di diecimila” suoi sostenitori sono in carcere e denunciando il silenzio degli attivisti per i diritti umani. Per Khan la popolazione è spaventata dalla “propaganda” dei media. Il politico ha esortato la gente a uscire da casa e ha ribadito che il Pti non sarà eliminato, ma che al contrario la sua popolarità continuerà a crescere. Khan, inoltre, ha accusato quelli che lo stanno colpendo di distruggere il Paese. Khan si è detto pronto a costituire un comitato che dialoghi con “chiunque sia al potere oggi”, ma ha posto delle condizioni: “Dicano al comitato che hanno una soluzione e che il Paese può funzionare meglio senza di me o dicano al comitato quali vantaggi avrà il Pakistan dal tenere le elezioni a ottobre. Convincetemi di queste due cose. Sto formando un comitato e lo annuncerò domani”, ha affermato. Khan si è poi rivolto ai giudici della Corte suprema come ultima speranza per il Pakistan: “Sta a voi ora salvare questo Paese”. “Sono preparato per loro, per quando verranno per me”, ha proseguito il presidente del Pti alludendo all’eventualità di un nuovo arresto. “Quando una nazione china la testa per la paura, quella nazione muore”, ha concluso, facendo appello ai suoi sostenitori a “non accettare la sconfitta” e la “schiavitù”. (segue) (Inn)