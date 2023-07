Usa: presidenziali 2024, DeSantis licenzia addetto alla comunicazione per riferimenti neo-nazisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha licenziato un funzionario della sua campagna elettorale addetto alle comunicazioni che aveva incluso iconografia di derivazione nazista in un video in favore della candidatura del governatore alla Casa Bianca. "Nate Hochman non fa più parte della campagna, e non formuleremo ulteriori commenti in proposito", ha dichiarato a "The Hill" un portavoce della campagna elettorale del governatore della Florida. Hochman, che era uno degli addetti alla comunicazione, aveva lavorato in precedenza per il periodico conservatore "The National Review". Il sito d'informazione "Axios" aveva riferito ieri che Hochman aveva creato e diffuso un video promozionale in cui DeSantis compariva al centro del simbolo statale della Florida, che mutava progressivamente nel Sonnenrad ("Sole nero"), un antico simbolo runico europeo divenuta icona di movimenti neonazisti. Prima di essere cancellato, il video era circolato sul profilo pro-DeSantis @desantiscams. (Was)