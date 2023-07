Credito: Banc of California acquisterà PacWest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banc of California ha concordato l'acquisizione della holding bancaria californiana PacWest Bancorp, in un'operazione tesa al rafforzamento sistemico dopo la crisi delle banche regionali statunitensi verificatasi all'inizio di quest'anno. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", sottolineando che l'operazione ha un valore relativamente modesto - circa un miliardo di dollari - ma è significativa perché evidenzia un miglior stato di salute del comparto delle banche regionali statunitensi, visto il mancato coinvolgimento del governo federale nell'operazione. All'acquisizione parteciperanno invece le società finanziarie Warburg Pincus e Centerbridge, che intendono investire un totale di 400 milioni di dollari in azioni di nuova emissione, acquisendo una quota del 19 per cento del nuovo soggetto bancario. (Was)