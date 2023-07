Brasile-Colombia: firmato protocollo d'intesa su promozione uguaglianza razziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'uguaglianza razziale del Brasile, Anielle Franco, e la vicepresidente e ministra dell'uguaglianza della Colombia, Francia Marquez, hanno firmato un memorandum d'intesa per la promozione dell'uguaglianza razziale e la lotta al razzismo in America Latina. Il documento è stato firmato a Bogotà, in Colombia a margine delle celebrazioni della Giornata internazionale delle donne nere latinoamericane e caraibiche. Il protocollo d'intesa prevede lo scambio di esperienze nell'ambito della lotta per il superamento del razzismo nella regione, la promozione dell'uguaglianza razziale, oltre che per la produzione accademica e scientifica sui temi e politiche in favore dei popoli tradizionali.(Brb)