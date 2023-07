Usa-Tonga: Blinken incontra il primo ministro Hu'akavameiliku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ieri il primo ministro di Tonga, Hu'akavameiliku, e la ministra degli Esteri di quel Paese, Fekitamoeloa Utoikamanu. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui gli interlocutori hanno avuto una discussione "sostanziale e costruttiva" sulle priorità chiave delle relazioni bilaterali e in merito a una serie di questioni regionali e globali. Biden ha illustrato le misure intraprese dagli Stati Uniti sulla base degli impegni assunti dal presidente Joe Biden durante il Vertice delle Isole del Pacifico dello scorso anno; il segretario ha dichiarato che Biden intende ospitare nuovamente i leder del Pacifico a Washington il prossimo autunno. Blinken ha discusso coi suoi interlocutori anche gli sforzi tesi a far fronte alla crisi climatica nel Pacifico, anche attraverso l'espansione dei sistemi informativi e di allerta precoce. (Was)