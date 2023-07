Ucraina: "Politico", coalizione F-16 in corsa per definire i criteri di addestramento dei piloti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Washington e gli altri partner della "coalizione" intenzionata a fornire cacciabombardieri F-16 a Kiev sono in corsa per tentare di definire al più presto i criteri e le modalità di addestramento dei piloti ucraini. Lo scrive il quotidiano "Politico", che sottolinea come sulla delicata questione regni ancora l'incertezza, nonostante la volontà della Casa Bianca di fornire gli aerei da combattimento già nei prossimi mesi. Secondo tre funzionari statunitensi anonimi citati da "Politico", i Paesi occidentali che prendono parte all'iniziativa non hanno ancora raggiunto un'intesa in merito al piano per l'addestramento dei piloti. All'iniziativa prendono parte 11 Paesi guidati da Norvegia e Danimarca, ma sinora nessuno di essi si è impegnato pubblicamente a mettere a disposizione gli aerei da combattimento. Quanto all'addestramento dei piloti, Washington sarebbe restia ad ospitare le attività sul territorio degli Stati Uniti: un'opzione sul tavolo sarebbe infatti l'impiego del 162mo Stormo, una unità della Guardia aerea nazionale basata a Tucson, in Arizona, che già si occupa dell'addestramento di partner stranieri al pilotaggio degli F-16. Un'alternativa sarebbe l'invio di piloti militari Usa per addestrare il personale ucraino in Europa. La coalizione ha assunto alcune iniziative preliminari: il contractor privato Draken International ha iniziato a ingaggiare ex piloti militari, e la formazione degli ucraini potrebbe avvenire in una struttura in costruzione in Romania, concepita per diventare in futuro un centro regionale di addestramento al pilotaggio degli F-16. Un centro simile sta sorgendo in Danimarca, secondo funzionari europei menzionati da "Politico". La portavoce del Pentagono Sabrina Singh ha dichiarato ieri che i "partner europei" degli Stati Uniti sperano che l'addestramento dei piloti ucraini possa iniziare già questa estate, mentre per la consegna a Kiev degli aerei da combattimento ancora non è stata fornita alcuna stima o tempistica ufficiale. (Was)