Ucraina: "Cnn", Russia al lavoro per localizzare la produzione di droni iraniani

- La Russia è al lavoro per localizzare la produzione dei droni suicidi "Shahed" forniti dall'Iran, e utilizzati per mesi dalle forze russe come complemento di missili balistici e da crociera nel bombardamento a lungo raggio di infrastrutture sul territorio dell'Ucraina. Lo scrive l'emittente televisiva "Cnn", che cita analisti dell'Agenzia d'intelligence della Difesa Usa (Dia). La Russia, avvalendosi dell'assistenza di esperti iraniani, sta già costruendo una struttura produttiva sul proprio territorio, che una volta ultimata assicurerebbe al Paese un arsenale di droni "ordini di grandezza maggiore" rispetto a quello sinora acquisito dall'Iran. Secondo le stime dell'intelligence statunitense, lo stabilimento produttivo sarà ultimato all'inizio del prossimo anno, e una volta operativo eserciterà un impatto significativo sull'andamento del conflitto in Ucraina, saturando ulteriormente le difese aeree di Kiev già poste sotto forte pressione. Secondo le informazioni riportate dalla "Cnn", dall'inizio del conflitto l'Iran avrebbe fornito alla Russia circa 400 droni Shahed 131, 136 e Mohajer, e le forze russe li avrebbero ormai quasi esauriti. Gli analisti citati dalla "Cnn" hanno mostrato a un gruppo ristretto di giornalisti una serie di rottami di droni suicidi abbattuti in Ucraina, da cui emergerebbe senza ombra di dubbio che tali sistemi d'arma sono stati forniti alla Russia dall'Iran. Tehran nega pubblicamente di aver fornito armi alla Russia, ma secondo la Dia, i due Paesi stanno rapidamente approfondendo il loro partenariato militare. Infine, l'intelligence Usa ritiene che l'Iran potrebbe iniziare a fornire alla Russia anche una versione più leggera e compatta del drone Shahed, lo Shahed-101. (Was)