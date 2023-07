Difesa: chief of staff della missione Nato in Iraq visita il contingente italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’occasione è stata inoltre propizia per incontrare le autorità militari dei Peshmerga e degli Zeravani nonché il personale della brigata Taurinense, di cui è stato recentemente il comandante. Il generale Piasente ha espresso la propria soddisfazione sia per i rilevanti risultati conseguiti in ambito addestrativo sia per il clima di stretta cooperazione tra il contingente italiano e le autorità locali. Gli istruttori italiani hanno infatti addestrato, negli ultimi cento giorni, circa 800 militari Peshmerga e Zeravani, organizzando e conducendo sei diverse tipologie di corsi rispondenti alle richieste pervenute dal Ministry of Peshmerga Affairs (MoPA). (segue) (Com)