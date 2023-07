Giappone: popolazione cala per la prima volta in tutte e 47 le prefetture del Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato un doppio record demografico negativo nel corso del 2022, con un crollo senza precedenti delle nascite e un brusco aumento dei decessi. Secondo i dati ufficiali pubblicati all'inizio di quest'anno dal governo giapponese, lo scorso anno il Paese ha registrato 799.728 nascite: un calo del 5,1 per cento su base annua, e sotto la soglia di 800 mila per la prima volta dall’inizio della serie storica nel 1899. Come ricordano i media giapponesi, lo scivolamento sotto tale soglia è giunto con ben 10 anni di anticipo rispetto alle previsioni formulate dal governo giapponese nel 2017. I decessi, di contro, hanno registrato un balzo dell’8,9 per cento annuo a 1,58 milioni, quasi il doppio rispetto alle nascite in termini assoluti, e un accelerazione quasi doppia rispetto al tasso di crescita dei decessi registrato nel 2021. Il dato tiene conto anche degli stranieri morti nel Paese e dei giapponesi deceduti all’estero. (Git)