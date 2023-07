Pakistan: ex premier Khan a "Nikkei", forze armate non si immischino nelle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro del Pakistan, Imran Khan, ha sollecitato le forze armate del Paese a non esercitare la loro influenza sul processo politico nazionale in vista delle elezioni previste nel mese di novembre. Intervistato dal quotidiano "Nikkei" nella sua residenza privata a Lahore, attorniata dalle forze dell'ordine, l'ex premier ha affermato che nel Paese vige "una legge marziale non dichiarata". Khan, estromesso ad aprile dello scorso anno da un voto di sfiducia parlamentare che ha imputato agli Stati Uniti, è sopravvissuto a un tentativo di assassinio lo scorso novembre, ed è stato temporaneamente arrestato lo scorso maggio. Può contare su un vasto sostegno pubblico, specie nel Punjab, e punta a realizzare un'impresa che non è mai riuscita a nessun leader nei 75 anni di storia del Paese: riconquistare il potere nonostante l'ostilità delle forze armate. "Mi oppongo categoricamente a qualunque coinvolgimento delle forze armate nella politica, e in futuro dovranno stare alla larga dalla politica (in) Pakistan", ha dichiarato Khan. Il quotidiano sottolinea come sino ad ora l'ex premier avesse evitato dichiarazioni così apertamente polemiche nei confronti dei militari, preferendo invece suggerire che i militari dovrebbero tornare a sostenerlo, come fecero quando divenne primo ministro nel 2018. (segue) (Inn)