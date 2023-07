Pakistan: ex premier Khan a "Nikkei", forze armate non si immischino nelle elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex premier sembra fiducioso che le forze armate non possano negargli l'agibilità politica, e che qualunque elezione non lo veda partecipe verrebbe considerata illegittima: "Se il governo non consente ai candidati del nostro partito di partecipare e o di condurre adeguatamente la campagna elettorale, le elezioni saranno prive di significato", ha dichiarato l'ex premier. "Il nostro sostegno politico è basato sull'ideologia, che ha distrutto l'ordine costituito nel Pakistan. Non c'è modo per alcun partito politico di frapporsi tra i nostri elettori ideologici e un equo terreno di competizione", ha detto Khan, che è parso ventilare la possibilità di nuove proteste da parte degli elettori del suo partito, il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti). Secondo un sondaggio effettuato dalla società di analisi demoscopica Gallup lo scorso febbraio, Khan è il politico più popolare del Paese, con un consenso del 61 per cento, quasi il doppio rispetto a quello goduto dall'ex premier Nawaz Sharif, secondo nella classifica delle figure pubbliche più apprezzate dagli elettori pakistani. Se tale vasto capitale di consensi sia sufficiente a riportare Khan al potere, è un quesito che definirà la politica nella repubblica islamica pakistana per anni a venire. (segue) (Inn)