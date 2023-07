Pakistan: ex premier Khan a "Nikkei", forze armate non si immischino nelle elezioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio lo scorso maggio il ministro della Difesa, Khawaja Asif, ha avanzato l’ipotesi di mettere al bando il Pti, spiegando che “ha attaccato lo Stato alle fondamenta, una cosa che non è mai accaduta in passato e che non può essere tollerata”. Il riferimento è ai disordini avvenuti nelle ore successive all’arresto di Khan, il 9 maggio scorso, nei quali hanno perso la vita otto persone. L’ex premier, sul cui capo pendono ancora diversi capi d’accusa, è stato successivamente rilasciato su cauzione. Proprio a maggio c’è stato l’annuncio di dimissioni del vicepresidente del Pti, Fawad Chaudhry: “Ho condannato inequivocabilmente gli incidenti del 9 maggio, ho deciso di prendere una pausa dalla politica, pertanto mi sono dimesso dall’incarico di partito e mi sono separato da Imran Khan”, ha scritto su Twitter. Nei giorni precedenti altre due figure di spicco avevano comunicato la stessa decisione: Shireen Mazari, già ministra dei Diritti umani del governo Khan (2018-22), e Fayyaz ul Hassan Chohan, ex ministro dell’Informazione e della cultura del governo provinciale del Punjab (2019-20). Dopo le manifestazioni violente si sono espressi in modo critico anche altri esponenti del Pti, tra cui Aamir Mehmood Kiani, Malik Amin Aslam, Mahmood Moulvi e Aftab Siddiqui. (Inn)